Raid nella sede dei vigili a Napoli, ladri in fuga con tablet e soldi

Ladri nella sede della polizia municipale di San Lorenzo, a Napoli. I malviventi hanno portato via tablet e soldi dei verbali. Si tratta del secondo furto negli ultimi dieci giorni. Il capitano Alfredo Marraffino, addirittura, si è rivolto alla polizia per chiedere aiuto e identificare i responsabili. Via Cesare Rosaroll, strada centralissima che collega via Foria con la Stazione. È in un palazzo al civico 31 che si trova l’unità operativa dei vigili urbani

Per entrare nella sede della polizia locale qualcuno ha scassinato la porta di ingresso. L’ultimo episodio risaliva alla vigilia di Pasqua. “ll reparto – scrive il capitano Marraffino – ha subito nell’ultimo anno tre furti nei propri uffici, dei quali gli ultimi due in dieci giorni con la sottrazione dei tablet (43) in dotazione al personale dipendente, circa mille euro quali proventi di verbali di cittadini stranieri, oltre alla vandalizzazione degli uffici con la completa distruzione della porta di accesso”.

Le indagini

Sono in corso indagini basate anche sulla visione delle telecamere di zona. Il capitano dei vigili ha lanciato un sos alla questura: ” Si chiede un contributo operativo affinché congiuntamente si possa rapidamente individuare i responsabili dell’accaduto, anche alla luce della vibrante protesta da parte di residenti che hanno subito danni alla porta di accesso ai propri appartamenti, con la forzatura di armadietti posti nell’androne, e il tentativo di scassinare l’accesso al laboratorio di analisi cliniche nello stesso fabbricato”.

“Pur allocando le radio e i restanti tablet al primo piano – scrive il capitano – restano comunque computer, stampanti e altra strumentazione, per cui si chiede una porta blindata, telecamere di sicurezza e un cancello esterno”.