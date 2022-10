Napoli prega per Luca, accoltellato davanti al figlio piccolo per la precedenza in cassa al Dodeca

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti in un supermercato di via Arenaccia dopo la segnalazione di una persona accoltellata. Dagli accertamenti effettuati nel locale commerciale del ‘Dodeca’ i militari hanno appurato che poco prima – il fatto si è verificato nella serata di ieri – un 42enne del posto, mentre era in fila alla cassa, aveva litigato per futili motivi con un altro uomo anche lui in fila. Ne è nata una colluttazione durante la quale il 42enne ha avuto la peggio perché colpito da un oggetto affilato in più parti del corpo. L’aggressore si sarebbe poi allontanato.

Il 42enne, di nome Luca, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è in osservazione presso il reparto Trauma Center ma non in prognosi riservata e non in pericolo di vita. Con lui, al momento del ferimento, c’era anche il figlio piccolo in fila. Per lui 30 giorni di prognosi, refertato per “ferite multiple braccio sinistro con ematoma e ferite multiple in sede presternale paramediana sinistra e al torace”.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, tra acquisizione dei video del supermercato e testimoni, stanno ricostruendo l’esatta dinamica degli eventi.

L’appello del consigliere di Quarta Municipalità

“Va subito richiesto un tavolo istituzionale coinvolgendo tutte le forze dell’ordine”, dice Raffaele Bonetta. Se ci dobbiamo preoccupare pure di fare la spesa non possiamo voltare le spalle e far finta di niente. Va subito richiesto un tavolo istituzionale coinvolgendo tutte le forze dell’ordine. Se ci dobbiamo preoccupare pure di fare la spesa non possiamo voltare le spalle e far finta di niente. Continuano gli atti di violenza nel nostro quartiere, bisogna intervenire subito.

“Come Consigliere della 4 municipalità – conclude Raffaele Bonetta – chiederò al Presidente della Municipalità di convocare subito un tavolo istituzionale coinvolgendo tutte le istituzioni preposte”.