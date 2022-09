Tutto il mondo è a lutto per la recente dipartita della Regina Elisabetta, sovrana d’Inghilterra. Ovunque, infatti, le persone hanno espresso il loro dispiacere con gesti simbolici in suo onore. Ovviamente, Napoli non è stata da meno.

Napoli omaggia la Regina Elisabetta: manifesti funebri in suo onore

Per i vicoli del capoluogo campano, non a caso, in queste ore sono comparsi qua e là manifesti funebri dedicati alla regina. “Il London Bridge è crollato“, si legge nel cartello, frase in codice che nel Regno Unito indicava la morte della Regina Elisabetta II. “Goodbye Queen, grazie per questi 70 anni di regno“, conclude il manifesto funebre. I fogli sono stati affissi dalla Salvatore Kaiser Onoranze Funebri e Cremazioni, su iniziativa personale.

A San Gregorio Armeno una statuina del presepe saluta la sovrana inglese

Ma non finisce qui. Perché quello del cartello funebre non è il solo omaggio che Napoli ha voluto fare alla Regina inglese. Il maestro Genny Di Virgilio, infatti, ha infatti realizzato anche una statuina per il presepe sempre in onore della Regina. Personalità, che tra l’altro, a Napoli – come nel resto della Campania – è sempre stata particolarmente apprezzata, fin dalla sua visita nel lontano 1961, in cui visitò diverse città (e lo stesso capoluogo) assieme al marito Filippo.

Anche Sorrento piange Lilybeth, bandiera inglese a mezz’asta fuori al Municipio

L’affetto per la sovrana inglese, comunque, si spinge ben al di fuori dei confini britannici. Anche Sorrento, come Napoli, ha voluto salutare la Regina a suo modo. Da stamani la bandiera dell’Inghilterra sventola a mezz’asta dal balcone del Palazzo Municipale di Sorrento, la città della costiera legata da un filo lungo oltre mezzo secolo con i cittadini britannici, che la amano. La stessa sorella della regina, Margareth, con la sua famiglia, frequentava spesso il Grand Hotel Vittoria Excelsior. È a Sorrento che dal regno Unito vengono in vacanza almeno 30 mila persone a stagione, occupando oltre il 20 per cento del flusso turistico totale. E ieri gli ospiti inglesi alloggiati nelle strutture ricettive piangevano come bambini per la scomparsa della regina Elisabetta II.