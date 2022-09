Quando Maradona lavorò per la Regina Elisabetta, la pace dopo il gol de Dios e la guerra nel Falkland

Era l’anno 2015 quando Maradona lavorò per la Regina Elisabetta. La storica rivalità tra Argentina e Inghilterra non è mai stata un problema per Diego Armando Maradona.

Il rapporto tra inglesi e argentini non è stato mai dei migliori per ovvie ragioni politico-sociali. Negli anni ’80, a causa della Guerra nel Falkland, i due Paesi si scontrarono militarmente a causa di un’invasione nelle Falkland da parte dei militari argentini. Il conflitto durò qualche mese, ma per anni portò con sé le ferite e gli strascichi di un’inutile guerra.

Quattro anni dopo la fine delle ostilità tra Regno Unito e Argentina, la formazione Albiceleste affrontò ai quarti di finale del Mondiale messicano proprio l’Inghilterra. Qui avvenne “la vendetta” calcistica dell’Argentina di Maradona con due reti che passarono alla storia. In meno di cinque minuti Diego disegnò due opere d’arte sul terreno di gioco: la Mano de Dios per sbloccare il punteggio bloccato sullo 0-0 e il gol del Secolo per raddoppiare.

A distanza di quasi 30 anni da quella partita, la Regina Elisabetta offrì un lavoro a Diego Armando Maradona. Un compito speciale, che il Pibe de Oro accettò molto volentieri: ecco che cosa successe tra i due. Il Pibe de Oro accettò infatti nel 2’15 l’incarico che gli offrì la Regina d’Inghilterra di essere presidente per il Sud America del progetto Football for Unity, appoggiato dalla corona britannica.

Onoratissimo della designazione, Maradona diffuse sulla sua pagina Facebook un messaggio di ringraziamento per sua Maestà e il parlamento inglese con la promessa di impegnarsi a fondo a favore dei ragazzi disagiati latinoamericani: «Lavoreremo per trasformare tutto quello che oggi ci separa, superare le barriere dei pregiudizi culturali, sociali e religiosi. E così renderlo un percorso di pace e convivenza», disse Maradona.