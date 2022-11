“È l’anno buono per lo Scudetto”. Allenatori, opinionisti ed ex giocatori promuovono il Napoli di Spalletti

Mentre il grande calcio di club è fermo per i mondiali in Qatar, gli addetti ai lavori stanno facendo un bilancio sulla prima parte di stagione di Campionato. Impossibile restare indifferenti all’exploit del Napoli di Spalletti. Indicata da tutti, o quasi, ad agosto come una squadre papabile in corsa per la Champions, si ritrova dopo 15 giornate di Serie A a guidare la classifica con ben 8 punti davanti sulla seconda. Un andamento che ha sbalordito tutti, quello degli azzurri, che ad oggi sono senza ombra di dubbio i favoriti per lo Scudetto. Ne sono convinti anche allenatori, opinionisti ed ex giocatori che sui vari media stanno tessendo le lodi della corazzata costruita da Adl, Giuntoli e mister Spalletti.

Le parole di Francesco Totti

È il caso di Francesco Totti, che ai microfoni di Sky ha dichiarato: «Quest’anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime. Milan, Inter e Juventus, però, non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo. Bisogna vedere come torneranno i giocatori dopo il Mondiale. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo».

De Zerbi sulla Champions al Napoli

Anche il neo-allenatore del Brighton Roberto de Zerbi, ex giocatore, tra le altre, del Napoli, ha detto la sua a riguardo, intervistato a Sportitalia. Parole al miele per il tecnico azzurro Luciano Spalletti: “Per come la vedo io, è l’allenatore italiano più bravo. È capace di cambiare le squadre, modificando se necessario anche le sue idee di calcio. È stato un piacere quando è venuto a vedere i miei allenamenti”. Ha poi aggiunto riguardo il suo pupillo al Sassuolo Giacomo Raspadori, tra i migliori della stagione del Napoli: “È un giocatore vero. Può fare ogni ruolo nel reparto avanzato. Io lo vedo centravanti, prima punta. Perché dentro l’area di rigore ha una capacità di spostarsela sia sul destro che sul sinistro. A Sassuolo batteva i corner destri e sinistri allo stesso modo”. Domandato poi sulle possibilità del Napoli in ambito internazionale ha detto: “Se il Napoli può vincere la Champions? Per come gioca, e per i giocatori che ha, sì“.

La scaramanzia di Benitez e la minaccia di Maldini al Napoli

È scaramantico proprio come un napoletano che si rispetti l’ex allenatore del Napoli rafa Benitez. Sullo scudetto ha infatti detto a ParmaToday: “Mi farebbe piacere, e credo ci sia una probabilità concreta che possa essere l’anno buono per il Napoli di vincerlo. Hanno fatto e stanno facendo un grande lavoro. E mentre lo dico sto toccando ferro. Non vorrei che Spalletti o De Laurentiis possano pensare che questo mio pronostico possa portare sfortuna al Napoli, è l’ultima cosa che voglio”.

Paolo Maldini invece, che in primo piano vive la lotta scudetto in qualità di dirigente del Milan, dopo aver ricordato la lotta scudetto vissuta da lui stesso contro il Napoli di Diego Armando Maradona, ha messo in guardia gli azzurri: “Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo”.