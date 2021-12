Arrivano le prime chiusure di scuole in provincia di Napoli per l’allerta meteo arancione, prevista per domani. Scuole chiuse a Somma Vesuviana, Casamicciola, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Ercolano.

Anche a Napoli le scuole resteranno chiuse.

Domani 2 dicembre scuole chiuse a Napoli

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato in serata l’ordinanza con la quale vengono chiuse domani 2 dicembre “le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido”. Il provvedimento si è reso necessario in conseguenza dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale considerato che – come si legge nell’ordinanza – “l’intensificarsi del vento nelle ore pomeridiano coincide con il termine delle lezioni scolastiche e l’uscita da scuola degli alunni”.

Il testo dell’ordinanza sindacale sarà disponibile a breve sul sito istituzionale (www.comune.napoli.it).

Nel resto della Campania chiuse a Caserta, Roccapiemonte, Scafati, Sarno.

Seguiranno aggiornamenti riguardo gli altri Comuni.

L’allerta Meteo della Protezione civile

Questo il dettaglio per zone: – allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi. Previsti anche venti forti sud-occidentali con raffiche nei temporali. Mare agitato dal pomeriggio di domani con possibili mareggiate.

– allerta Gialla sul resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali.

Su tutto il territorio permane un forte rischio idrogeologico, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti.

Si raccomanda pertanto alle autorità competenti di attivare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, anche in linea con i rispettivi piani di protezione civile, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a instabilità profonda di versante con frane e caduta massi e colate rapide di fango. Tra i rischi connessi al dissesto idrogeologico, si citano anche esondazioni, allagamenti dei locali interrati, problemi connessi al rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, significativi ruscellamenti. Attenzione va posta anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. Sala operativa e Centro Funzionale proseguono l’attività in H24. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi della protezione civile.