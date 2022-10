Napoli. Si fa prestare 100 euro da un amico, picchiato e rapinato al momento del pagamento del debito

Questa notte i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno denunciato per rapina in concorso 4 ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Sono le 2.30 quando i militari stanno percorrendo Piazza Carlo III e una persona chiede il loro aiuto. I carabinieri appurano che il giovane – ha 21 anni – si era incontrato circa un’ora prima con un suo conoscente al quale doveva restituire 100 euro che gli erano state date in prestito.

All’incontro per il pagamento del debito però, oltre al “creditore”, anche altri 3 ragazzi. Il 21enne sarebbe stato malmenato e il branco gli avrebbe tolto la 100 euro e uno smartphone.

Perquisite le abitazioni dei 4 ragazzi (tutti della zona), i carabinieri hanno rinvenuto nell’appartamento di uno di questi – ha 18 anni – documenti di identità e carte di pagamento, probabile refurtiva di altri reati. Per questo motivo il 18enne è stato denunciato anche per ricettazione. È stato tutto sequestrato. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e individuare i legittimi proprietari di quanto sequestrato