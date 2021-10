NAPOLI SULL’OTTO VOLANTE! Gli azzurri di Spalletti portano a casa l’ottava vittoria consecutiva in campionato, sono a punteggio pieno con 24 punti in classifica. Fondamentale il gol di Victor Osimhen all’81’. L’attaccante ha sbloccato una partita col Torino che sembrava stregata dopo un rigore sbagliato da Insigne, un palo di Lozano ed un gol annullato a Di Lorenzo. #forzanapolisempre

GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Mertens triangola prima con Osimhen, poi con Koulibaly, poi va al cross ma trova la chiusura. Un rimpallo però fa impennare il pallone, Osimhen prende l’ascensore, sale al secondo piano, dà una testata al pallone e trafigge Milinkovic-Savic!

67′ – Tripla sostituzione per il Torino: escono Rodriguez, Linetty e Sanabria, dentro Belotti, Buongiorno e Pobega.

65′ – BREKALO! L’attaccante granata sfrutta un’indecisione del Napoli e si presenta in area: a tu per tu con Ospina prova il diagonale. Miracolo del colombiano che devia in angolo.

62′ – PALO DEL NAPOLI! Ripartenza degli azzurri con Osimhen che serve Lozano. Il messicano calcia in diagonale e colpisce in pieno il palo.

59′ – Primo cambio per il Napoli: esce Politano, al suo posto Lozano.

58′ – GOL ANNULLATO! Check con il Var: l’arbitro Sacchi annulla la rete per una posizione irregolare di Di Lorenzo.

57′ – GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, calciato da Mario Rui, il Napoli passa in vantaggio. Spiovente perfetto che trova Di Lorenzo che da due passi batte di testa Milinkovic Savic.

Bella azione del Napoli, Politano serve sulla corsa Di Lorenzo: cross di prima e Singo salva in angolo.

42′ – INSIGNE! Ripartenza del Napoli, da Osimhen a Zielinski che apre per Insigne, il 24 si accentra e calcia a giro: palla altissima.

38′ – SI SALVA IL TORO! Grande giocata di Anguissa sulla sinistra, palla al centro per Koulibaly che a botta sicura spara addosso a Milinkovic-Savic. Azione però fermata per il fuorigioco di Di Lorenzo.

26′ – INSIGNE SBAGLIA! Il capitano calcia debolmente e Milikovic-Savic para in due tempi.

25′ – RIGORE PER IL NAPOLI! Insigne batte una punizione con una palla filtrante in area, Kone in scivolata atterra di Lorenzo, nessun dubbio per l’arbitro.

20′ – OSIMHEN! Bel cross morbido di Di Lorenzo, Osimhen salta benissimo, ma il colpo di testa è troppo alto.

17′ – Politano punta Ola Aina e si accentra da destra: conclusione sul primo palo troppo debole, Milinkovic blocca.

16′ – Primo calcio d’angolo per il Toro: colpo di testa di Bremer e palla tra le mani di Ospina.

LE PAROLE DI GIUNTOLI PRIMA DEL MATCH

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Torino è intervenuto al microfono di Dazn: “Una squadra che ha ambizione non deve guardare le situazioni intermedie, ma affrontare ogni partita senza pensare agli altri, ai punti di distacco, ma solo a vincere. Siamo appena all’ottava giornata, quello della classifica è un discorso che non ci interessa”.

Gioca Ospina e non Meret: come si fa a gestire un pacchetto portieri così forte? “Loro sono dei grandi professionisti, due grandi campioni. Il mister di volta in volta sceglierà il portiere più adatto a quella partita. Oggi ha scelto Ospina”.

Come sta vedendo Insigne? “Lo vediamo benissimo, è il nostro capitano, pensa solo al gioco, al calcio, al Napoli. E il suo agente sta parlando con noi, vediamo”.