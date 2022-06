Ora il miracolo sarà più veloce, nuova rotta di Volotea da Napoli verso Lourdes

Da oggi passeggeri in partenza dal capoluogo campano potranno raggiungere comodamente una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes. L’annuncio del nuovo volo Napoli-Lourdes riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio in Campania.

Presso lo scalo di Capodichino, infatti, sono disponibili 21 rotte, 9 domestiche e 12 all’estero. “La nostra offerta presso lo scalo di Napoli continua ad ampliarsi e, dopo Pantelleria e Aalborg, è con grande piacere che annunciamo la nuova rotta alla volta di Lourdes. Siamo lieti di offrire ai passeggeri campani l’opportunità di raggiungere, con voli comodi e a prezzi convenienti, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso.

Quello spirituale rappresenta uno dei più importanti settori turistici e, con questo nuovo collegamento, Volotea vuole sostenerne il rilancio: dopo anni difficili segnati dalla pandemia, la ripresa dell’intero comparto turistico passa anche da questo tipo di viaggio” ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Volotea: un ventaglio sempre più ampio per la Campania

