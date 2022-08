Napoli, violento scontro bus Anm-camion Asìa: “Colpa di una buca”

Napoli, scontro tra bus Anm e camion Asìa a piazza Dante. L’impatto sarebbe avvenuto quando il pullman si è inclinato andando a impattare un camion dell’immondizia in servizio sulla stessa strada. “Colpa di una buca secondo i testimoni” le parole di Francesco Emilio Borrelli.

“Un bus dell’Anm in transito su piazza Dante a causa di una profonda buca nella carreggiata, secondo quanto affermato dai testimoni dell’incidente, si è inclinato paurosamente andando a impattare un camion dell’Asia in servizio nella stessa strada. L’impatto ha determinato la rottura dei vetri del bus che ha dovuto così interrompere la sua corsa. Tanto lo spavento tra i presenti ma, per fortuna, non risultano esserci feriti. Un episodio preoccupante che pone ancora una volta l’attenzione verso la necessità di una manutenzione efficiente delle strade cittadine a tutela dell’incolumità di automobilisti, motociclisti e passanti”. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la testimonianza dell’accaduto da alcuni cittadini.