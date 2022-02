Nasce il ‘risotto azzurro’, l’idea del comico di Made in Sud Mariano Bruno per celebrare il Napoli

L’attore comico di Made in Sud Mariano Bruno per lodare la squadra azzurra, sulla scia dell’entusiasmo cittadino dovuto ai risultati positivi, nel suo ristorante LOCANDA RE NETTUNO a Caiazzo, in collaborazione con lo chef Luigi Cacciapuoti e il suo staff hanno creato il piatto “RISOTTO AZZURRO” tutto Made in Naples. Mariano tifosissimo del Napoli ed ultimamente anche opinionista sportivo in tv, in onore della squadra partenopea ha creato questo piatto con ingredienti decisi “bisque di crostacei, vodka, astice e mandorle tostate”. Un vero e proprio mix di ingredienti che rispecchiano la squadra del Napoli dal gusto intenso forte e frizzantino come i nostri calciatori capitanati da Insigne e dal suo vice Mertens”