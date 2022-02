Green Pass illimitato, dad ‘annullata’ e discoteche riaperte: le nuove regole del Governo

Da oggi inizia una nuova una nuova fase, o quantomeno ci affacciamo ad essa. Il 7 febbraio, infatti, è la data prevista per l’applicazione degli effetti concreti delle nuove regole varate dal governo la scorsa settimane per quarantena e dad. Oltre 600mila studenti, che fino a ieri erano impegnati nella didattica a distanza, sono attesi in classe. Le novità più attese, però, riguardano il green pass.

Il certificato verde rilasciato dopo la terza dose, infatti, da oggi ha durata illimitata. Anche per chi dopo il completamento del ciclo primario della vaccinazione, ha contratto il Covid ed è guarito. Validità di sei mesi, invece, a chi il green pass è stato rilasciato a chi prima ha contratto il virus ed ha fatto due dosi. Per ottenere durata illimitata bisogna, dunque, sottoporsi alla terza dose.

Riaprono le discoteche: obbligatorio il Super Green Pass per accedere nei locali

Dall’11 febbraio riapriranno anche le discoteche, nelle quali potranno entrare solo i possessori di Super Green Pass, mentre se il locale è al chiuso bisognerà indossare obbligatoriamente la mascherina.

Il rientro in classe

Ma torniamo alla scuola. «La scuola in presenza è un valore da tutelare — scandisce Speranza in tv —. Perciò dico che gli studenti vaccinati, nella fascia 12-18 anni, fascia in cui il tasso di vaccinazione è intorno all’80 per cento, non andranno più in Dad». Sono parole importanti. «Ma c’è un aggrovigliarsi di norme — avverte Mario Rusconi, leader dei presidi romani —. Manca una cabina di regia…», le parole riportate dal Corriere.

Le nuove indicazioni sulla quarantena per i non vaccinati

Per tutti i non vaccinati, da oggi, scatta una regola fondamentale: si dimezza la quarantena in casa di contatto stretto con un positivo. Da 10 a 5 giorni. Chi si trova in dad, infatti, può tornare in classe se oggi conta almeno il quinto giorno di isolamento. Ovviamente, dopo aver mostrato il tampone negativo.