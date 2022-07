Ancora risse tra giovani, tre ragazzine si picchiano fuori la Reggia di Caserta: il video è virale

Ennesimo video che testimonia l’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. Protagoniste del video e della rissa, un gruppo di ragazzine, le quali sono state riprese dai loro compagni mentre si picchiavano. È successo sabato sera, 23 luglio, in piazza Carlo di Borbone a Caserta (dove si trova l’ingresso principale della Reggia). Gli animi si sono calmati quando sul posto è arrivata la Polizia di Stato.

Rissa tra ragazzine davanti l’ingresso della Reggia di Caserta: il video è virale

Nel video, finito sui social e diventato rapidamente virale (come praticamente sempre avviene in questi casi), si vedono le tre che si azzuffano, a quanto pare in due contro la terza. Pochi istanti dopo intervengono altri giovanissimi che sembrano voler dividere le litiganti. Le ragazze coinvolte sembrano avere un’età compresa tra i 13 e i 15 anni, poco più che bambine. Attualmente i motivi non sono chiari, ma è facile ipotizzare che si sia trattato di banali screzi tra giovanissimi. Non è la prima volta che in piazza Carlo di Borbone scoppiano risse notturne tra ragazzi, complice anche la scarsa illuminazione dell’area. Secondo quanto raccontato, infine, gli animi si sarebbero calmati solo col sopraggiungere della Polizia di Stato.

http://

L’episodio della ragazza presa a calci e pugni a Nocera

Solo alcune settimane fa a Nocera, nel salernitano, si era verificato un episodio analogo. Nel filmato diventato virale e diffuso su Telegram si vedevano tre ragazzine scagliarsi contro una coetanea. Inizialmente l’avevano presa per i capelli, poi l’avevano immobilizzata con una presa alle gambe dopodiché avevano iniziato a prenderla a calci e pugni. Quando la vittima aveva tentato di reagire, dopo che le altre si erano allontanate, le bulle erano ritornate e avevano continuato l’aggressione. A fare da contorno le reazioni, incomprensibili, degli altri ragazzi che impassibili non erano intervenuti per fermare la violenza. Anzi, al contrario, avevano contribuito a fomentare gli animi riprendendo addirittura il pestaggio con gli smartphone. Le indagini su quella vicenda erano durate una manciata di ore: proprio grazie ai video la Polizia di Stato aveva individuato il luogo preciso, ovvero via Gramsci, nel quartiere Capocasale, nel pieno centro cittadini, e anche le ragazzine coinvolte, risultate tutte minorenni; le giovanissime erano state denunciate.