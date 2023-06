Nicholas Di Martino ucciso a Gragnano a 17 anni, niente ergastolo agli assassini

Attimi di tensione quelli vissuti oggi al Palazzo di Giustizia nel corso della lettura della sentenza di appello per l’omicidio di Nicholas Di Martino, il 17enne ucciso a coltellate nel maggio 2020 a Gragnano. I due imputati, Maurizio Apicella e Ciro Di Lauro, sono stati condannati rispettivamente a 18 anni (come in primo grado) e 9 anni e 4 mesi (ottenendo uno sconto di 8 mesi).

La madre del ragazzo, contrariata per le condanne ritenute troppo lievi, ha dato in escandescenze. In primo grado la Procura aveva chiesto l’ergastolo, ritenuto eccessivo dalla Corte d’Assise che aveva escluso l’aggravante mafiosa. Da qui la condanna più soft. Ques’oggi, poi, al verdetto dei giudici la madre di Nicholas ha inveito contro gli imputati urlando: “Siete dei mostri, degli assassini, mi avete ucciso un figlio di 17 anni”.