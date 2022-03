Travolge un carabiniere in sella all’Sh, 19enne arrestato in provincia di Napoli

Nicolò Astarita ha travolto un carabiniere nel tentativo di scappare ma è stato bloccato. Il 19 anni viaggiava sull’Sh e trasportava circa 100 grammi di hashish. Il giovane percorreva via Santa Lucia, a pochi passi dal centro, quando si rendeva conto di non poter sottrarsi dal posto di blocco dei carabinieri impegnati in controllo del territorio. Quindi alla vista dei militari decideva di tentare a fuga a bordo dello scooter.

I militari dell’aliquota operativa di Sorrento capivano le sue intenzioni e gli si parano davanti, intimando ancora una volta l’alt. Nel tentativo di sfuggire il giovane investiva in pieno uno dei carabinieri ma veniva bloccato pochi metri dopo. Nelle sue tasche venivano trovati 91,5 grammi di hashish, ancora da dividere in dosi. Nella sua abitazione ritrovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 19enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.