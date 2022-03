Tragedia a Casoria, 58enne muore soffocato da una mozzarella durante la festa di laurea

Una tragedia terribile quella che si è consumata a Casoria ieri sera, in un ristorante in via Ventotene. Un uomo, 58 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un malore: nonostante i tentativi disperati per farlo respirare, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo sarebbe morto a causa di un’ostruzione alle vie respiratorie, causata da un pezzo di mozzarella. A riportare la notizia è NanoTv.

Choc tra le persone presenti in sala

Choc generale tra le persone presenti in sale, che hanno assistito alle terribili scene. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della radiomobile di Casoria per ricostruire quello che è accaduto.