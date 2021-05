Niko Pandetta annuncia un cambio di rotta nella sua carriera musicale. Il cantante è stato intervistato dall’Ansa in merito alla proposta di legge della Commissione parlamentare antimafia che prevede l’aggravante dell’istigazione o dell’apologia della mafia. Una norma che potrebbe creare qualche problema ai tanti neomelodici che inneggiano alla criminalità nelle loro canzoni. “Avevo la testa bruciata, avevo la malavita nel cervello – racconta – Ho scritto “Dedicata a te”, il mio primo pezzo, per ringraziare mio zio Turi. Ho sicuramente fatto una cretinata e me ne scuso“. Parole che assumono un significato alla luce della sua parentela con Turi Cappello, boss mafioso detenuto al 41 bis.

“Se facessero una legge che punisce chi inneggia alla mafia non mi sentirei leso nella mia creatività – dice Niko Pandetta – perché in fondo abbiamo una responsabilità verso chi ci segue. Parlo di milioni di follower, spesso giovani per i quali siamo un esempio”.

Gery Ferrara, ex pm antimafia che del fenomeno si è occupato nel saggio La mafia che canta: “Si deve stare attenti con i reati connessi alla libertà di espressione artistica – spiega – anche se altro, sono le condotte istigatrici con esaltazioni di gesta di mafiosi. Quello su cui si deve vigilare’ è che, ad esempio, una esibizione in una festa di quartiere non diventi mezzo di acquisizione del consenso mafioso o raccolta di soldi per i clan”.

Arriva l’aggravante per chi inneggia a camorra e mafia

Cantanti neomelodici vicini alla criminalità: arriva la legge che potrebbe castigargli. Purtroppo si tratta di un fenomeno molto diffuso. In Campania, in Sicilia e altre regioni d’Italia ci sono neomelodici che inneggiano a vari esponenti della malavita e della criminalità organizzata. Messa a punto una proposta di legge per modificare l’articolo 414 del codice penale e prevedere l’aggravante dell’istigazione o dell’apologia della mafia. «Non vogliamo certo censurare la libertà di pensiero – spiega la deputata Stefania Ascari, M5S, prima firmataria del testo. Ma vogliamo mettere uno stop a quelle condotte e quelle espressioni che superano il limite e quindi equivalgono a manifestazioni di mafiosità.