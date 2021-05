La città di Arzano si sveglia con una tragica notizia. Massimo non ce l’ha fatta. Lutto e cordoglio sui social, dove in tanti hanno voluto lasciare messaggi per la famiglia Nocera. “Per questa persona va tutta la mia stima e il mio rispetto, anche se non ho appena ricevuto questa brutta notizia erano anni che non ci vedevamo ma il rispetto ogni volta che venivo ad Arzano ci salutavano sempre. Eri un ragazzo, lavoratore educato, con grande amore per la famiglia. Ciao Massimo, buon viaggio”.

“Massimo che brutta notizia. Mi dispiace tantissimo, sei sempre stato un esempio di padre, marito. Non ci posso credere”. Queste sono le notizie che ti scolvongono, la vita mi dispiace tantissimo un ragazzo con un cuore immenso”.

“Yaya è vero che nel giardino del paradiso ci sono i fiori più belli e adesso ci sei tu… Ragazzo esemplare con valori”.

Condoglianze alla famiglia ad alla moglie e i suoi bambini. Massimo prega per tutti quelli che ti hanno voluto bene. Sei stato sempre una bellissima persona speciale, riposa in pace amen. Resti sempre nei nostri cuori per sempre. Vi sto vicina anche da lontana a tutti voi famiglia di Nocera con affetto e tantissima dolore vi mando un abbraccio forte forte a tutti voi massimo rimane sempre la persona speciale.

Una persona speciale che ha donato tanto amore, ha fatto solo del bene in questa vita….. Adesso deve pregare per i suoi piccoli e per sua moglie che sono distrutti dal dolore”