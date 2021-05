Salvatore Esposito dice addio a Genny, l’emozionante video dopo la fine delle riprese di Gomorra 5.

Dopo quasi 10 anni di riprese, Gomorra 5 sarà l’ultima stagione della premiata serie Sky. Proprio in questi giorni si sono girate le ultime scene, con i tantissimi fan che non aspettano altro che la data ufficiale di uscita.

Salvatore Esposito ha postato un video dopo l’ultimo ciak nei panni del personaggio che lo ha reso famoso, emozionando i followers.

Gomorra 5, l’emozionante video di Salvatore Esposito

«Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena». Così scrive su Twitter l’attore Salvatore Esposito, dopo aver girato l’ultima scena di Gomorra 5 nei panni di Genny Savastano.

Gomorra 5, le prime foto dal set: Genny e Ciro di nuovo insieme. Cresce l’attesa per il finale [ARTICOLO 26 FEBBRAIO 2021]

Prime immagini dal set della stagione finale di Gomorra, la serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano. Dopo il successo delle prima prime quattro stagioni, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata venduta.

Gomorra 5: il gran finale

I primi 5 episodi sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di “Gomorra 4” e del film “L’Immortale” (targato Cattleya e Vision Distribution) che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli altri 5 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche i supervisori artistici. La quinta ed ultima stagione – le cui riprese, iniziate a Riga e proseguite a Napoli, termineranno a maggio – andrà in onda prossimamente su Sky e Now Tv.

Le prime foto ufficiali e il video di backstage di Gomorra appena rilasciati mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nei panni di Enzo “Sangue Blu” e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Sul set anche il ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film L’immortale – clamorosamente tornato in scena, redivivo, in Lettonia.