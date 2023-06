Non si ferma il momento magico di Kvaratskhelia, il suo gol contro l’Atalanta è il più bello del campionato

PUBBLICITÀ

Prosegue il momento d’oro di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo essere stato nominato MVP del campionato appena concluso nonché miglior giovane dell’ultima edizione della Champions League, ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento di una stagione stellare: il suo gol in Napoli-Atalanta è stato infatti votato dalla Lega Serie A come “Goal of the Year”, il più bello del campionato.

Per capire di quale gol si tratta, bisogna riavvolgere il nastro fino all’11 marzo. E’ in programma, quel giorno allo Stadio Diego Armando Maradona, il match tra Napoli e Atalanta, che gli azzurri vinceranno per 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Rrahmani.

Il georgiano, col suo gol, aprirà le danze nel tempio di Diego: riceve palla da Osimhen e, con una tripla sterzata, mette a sedere tutta la difesa dell’Atalanta per poi calciare di destro, potentissimo, alle spalle del portiere nerazzurro Juan Musso, che ovviamente potrà solo guardare la palla insaccarsi all’incrocio.

Un gol che la Lega Serie A ha giudicato “Pazzesco” e che verrà ricordato a lungo, da napoletani e non. Uno dei gesti tecnici più belli di Kvara in questa sua prima, esaltante stagione in Serie A con la maglia del Napoli, coronata poi con la conquista del terzo Scudetto.

