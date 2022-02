La gioia di Nonna Margherita: “Maria è uscita dalla terapia intensiva”

Pochi minuti fa nonna Margherita ha pubblicato un aggiornamento che fa felice lei e i suoi fan: “Una bella notizia Maria è passata dalla terapia intensiva alla cardiologia“. Un segnale distensivo è arrivato dopo giorni di apprensione per l’anziana donna, inoltre, mamma Cinzia volò a Londra per assistere alla figlia.

L’ultima telefonata tra Nonna Margherita e Mariagrazia: “Se cadi tu crollo anche io”

“Se cadi tu crollo anche io”, queste le parole di Nonna Margherita dedicate alla nipote, ricoverata in terapia intensiva. A parlare è anche la mamma di Mariagrazia, Cinzia Paglini, volata a Londra per assistere la figlia: “E poi ti arriva quella telefonata che ti spezza il cuore …..Mariagrazia amore della tua mamma per favore non mi lasciare …..Ho bisogno di te. Per favore pregate per mia figlia …..”

La nonna Margherita ha invece raccontato l’ultima telefonata: “Avevi parlato con me al telefono con una voce molto stanca e mi avevi detto nonnina non ti preoccupare per me io sto bene, come fai di solito dici sempre sempre che tutto va’ bene per non farci preoccupare e poi mi hai detto pensa che tra un pochino sarà estate e torneremo nella nostra amata Sorrento a fare il bagno e a mangiare granita, Perché come dici sempre tu da lì si vede meglio la nostra bellissima Napoli e la tua amata Capri lì dove è bello sognare Poi mi hai detto nonna ho proprio voglia di innamorarmi trovare un bravo ragazzo dal cuore grande e poi cosa è andato storto?”