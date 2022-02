Violenza nella notte a Giugliano, medico preso a pugni durante i soccorsi

Momenti di panico nella notte a Giugliano, dove in via La Torre un medico è stato aggredito a seguito di una richiesta di soccorso. Succede tutto intorno alle 3, quando viene richiesto l’intervento dei sanitari per un paziente in agitazione psicomotoria. Già al telefono i toni usatti dal paziente sono stati aggressivi.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per cause ancora da chiarire, l’uomo ha sferrato un pugno in pieno volto all’autista, che ha riportato ferite visibili all’altezza dell’occhio. A riportare la notizia è Nessuno tocchi Ippocrate. Di seguito il post dell’associazione.

Il post di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

“Alle ore 3.00 di questa notte la postazione di Giugliano ,ASL NAPOLI 2 nord, viene allertata a Vico La Torre. La richiesta di soccorso arriva da un paziente in agitazione psicomotoria il quale già al telefono con la Centrale Operativa ha usato toni aggressivi”.

“La postazione 118 parte chiedendo alla Centrale il supporto delle forze dell’ordine, ma , per cause ancora da chiarire, sono arrivati prima (e solamente) i sanitari ,accolti ,senza un buon motivo, dall’energumeno che ,per prima cosa ,ha sferrato un cazzotto in pieno volto all’autista! In foto le conseguenze…”.