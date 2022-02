Nave prende fuoco in mare, trasportava 1100 Porsche e 189 Bentley

La nave Felicity Ace in rotta dal porto tedesco di Emden a Davisville negli Stati Uniti è stata abbandonata in fiamme nel Nord Atlantico vicino alle Azzorre. Tutti i 22 membri dell’equipaggio hanno abbandonato la nave in sicurezza e sono stati prelevati da una petroliera dopo che la nave cargo ha preso fuoco a circa 90 miglia nautiche a sud-ovest dall’isola di Faial nelle Azzorre mercoledì mattina.

A più di 300 km dalle coste delle Azzorre, la nave ha incontrato difficoltà quando è scoppiato un incendio, a seguito del quale l’intero equipaggio è stato evacuato. Il filmato drammatico della guardia costiera portoghese mostra come i membri dell’equipaggio sono stati evacuati in elicottero dalla nave in fiamme, che era lunga quasi 200 metri.

Nessuno è rimasto ferito durante questa operazione “fisicamente impegnativa”. Non è ancora noto se il carico possa essere recuperato. Secondo il New York Times, la Volkswagen ha confermato che ci sono 4.000 veicoli a bordo della nave. Un portavoce della filiale americana di Porsche ha confermato che 1.100 auto sono state interessate dall’incendio e “il destino dei veicoli è sconosciuto”.

L’incendio ricorda il Sincerity Ace che ha preso fuoco nell’Oceano Pacifico a circa 1.800 miglia nautiche da Oahu a Capodanno nel 2018. Cinque membri dell’equipaggio sono morti in quell’incidente e la nave è stata infine rimorchiata in Giappone. Sincerity Ace è di proprietà e gestito da Shoei Kisen Kaisha, proprietario dell’Ever Given. È probabile che questo ultimo incidente si unisca all’elenco sempre crescente di famigerati incidenti con i vettori automobilistici che includono Cougar Ace (stabilità), Baltic Ace (collisione/affondamento), Hoegh Osaka (stabilità), Hoegh Xiamen (incendio), Golden Ray (stabilità) , Modern Express (stabilità) e Sincerity Ace (fuoco). Un rapporto NTSB, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, pubblicato di recente sull’incendio di Hoegh Xiamen, avvenuto nel porto di Jacksonville negli Stati Uniti, afferma che una batteria di un’auto scollegata in modo improprio in un veicolo usato ha provocato l’incendio.

