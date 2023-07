Notte di paura a Pompei, bomba esplode nel distributore di gpl

PUBBLICITÀ

Verso mezzanotte i Carabinieri sono intervenuti a via Mariconda per un’esplosione appena avvenuta in un distributore di carburanti a Pompei. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ignoti avrebbero messo un ordigno accanto ad una colonnina per l’erogazione del Gpl per poi fuggire. Pochi istanti e l’esplosione che danneggiava l’impianto. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio in tempo. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata