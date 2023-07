De Luca chiede le forze dell’ordine all’ospedale di Giugliano dopo la devastazione

PUBBLICITÀ

Follia all’ospedale di Giugliano, devastato il pronto soccorso. Ieri sera il presidente della Regione Campania ha denunciato l’episodio: “Ennesimo atto di delinquenza e di aggressione nel Pronto Soccorso dell’ospedale Giugliano. Esprimo tutta la mia piena solidarietà al personale medico e infermieristico vittima di queste aggressioni, e invito le forze dell’ordine e la magistratura a individuare le responsabilità di questo grave atto di devastazione. Esprimo la mia ferma convinzione sulla necessità che ci sia un presidio delle forze dell’ordine h24 in quel pronto soccorso. Formalizzerò nelle prossime ore una richiesta in tal senso alla Prefettura e alla Questura di Napoli”, dichiara Vincenzo De Luca.

Stamattina il Governatore ha scritto al refetto Claudio Palomba e al Questore Maurizio Agricola per chiedere sorveglianza all’ospedale: “L’ennesimo atto di violenza ed aggressione al personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giugliano e di devastazione dei locali destinati alla cura dei cittadini. Risulta non più procrastinabile l’istituzione di un presidio permanente 24 ore su 24 delle Forze dell’ordine presso il Pronto Soccorso, al fine di prevenire ulteriori violenze e danneggiamenti ad una struttura preposta alla tutela di un diritto fondamentale della cittadinanza, di assicurare indispensabili condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti e di dimostrare che le Istituzioni non sono sorde rispetto a legittime aspettative a minime e indefettibili esigenze di sicurezza. Confido in un intervento concreto e tempestivo”.

Sono le 6 e un quarto del mattino quando dal Pronto Soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli viene dimesso un paziente tossicodipendente. L’uomo, invece di tornare a casa, inizia a girare per l’ospedale distruggendo qualsiasi cosa trovi sul suo cammino. Vengono a quel punto allertate le guardie giurate che lo raggiungono per fermarlo. Quando si ritrova dinanzi agli uomini in divisa, il paziente dà in escandescenza aggredendoli con la spranga di ferro che aveva già in mano. Le due guardie giurate sono state rispettivamente ferite in maniera piuttosto seria alla testa e al gomito.