Nuovo conduttore Sanremo, da Bonolis all’idea Pausini: il totonomi

Si è appena conclusa un edizione di Sanremo da record, tra le più seguite nella storia del Festival. Soltanto la finale, per intenderci, ha raggiunto uno share del 74,1%: miglior risultato dal 1995. Gran parte del merito va riconosciuta al direttore artistico Amadeus, al quinto Festival consecutivo e a quanto pare anche l’ultimo. Il conduttore Rai infatti, in conferenza stampa, soltanto pochi giorni fa disse: “Per me è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno, ma sento il bisogno di fermarmi anche per poter pensare ad altro o in qualche maniera, qualora un giorno si ripresentasse la possibilità, di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo che possa proseguire, perché Sanremo, a prescindere da Amadeus, si ama”.

I papabili conduttori

Terminata l’edizione 2024, si pensa già a quella del 2025. Ma se non sarà Amadeus, a chi toccherà condurre il Festival l’anno prossimo? Al momento è difficile fare una previsione di quello che succederà. È certo che la Rai insisterà ancora con l’attuale conduttore di Affari Tuoi e proverà a fargli cambiare idea, ma se non dovesse riuscirci i nomi papabili “interni” si contato su una mano, o poco più. Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci i nomi avanzati dal Corriere della Sera, per il quale “sono loro gli unici ad avere lo standing per reggere”. La Clerici, poi, è stata chiamata lunedì mattina da Fiorello: “Condurre ancora Sanremo? Perché no”, ha detto. “Io non ho niente da perdere con la mia carriera. Un Sanremo che va male, non è la fine del mondo”.