L’ospedale la ‘resuscita’ per Covid, adesso Carmela è morta davvero: è il secondo caso in poche settimane

Sembra di ascoltare la stessa storia di Agnese Grimaldi, ma in realtà questa volta a pagarne le conseguenze sono i familiari di Carmela Tartaglione. La donna, 86 anni, era stata data per morta al Covid Hospital di Marcianise. Così, i familiari, si erano messi in contatto con l’agenzia di onoranze funebri per l’organizzazione dei funerali. Per poi scoprire, però, che Carmela era ancora viva. Quando finalmente i parenti possono tirare un sospiro di sollievo, arriva però dopo poco la terribile notizia: le condizioni dell’86enne sono peggiorate ed ha perso la vita. Proprio come successo ad Agnese Grimaldi, la donna di Casal di Principe che era stata morta per sbaglio e dopo poco è deceduta.

“Sono due situazioni diverse. Abbiamo istituito commissione di indagine specifica perchè questo non possa più accadere. Al momento escludiamo una criticità di tipo organizzativo. Stiamo valutando una serie di comportamenti e situazioni di singoli dipendenti e su questo punto stiamo facendo una serie di verifiche” ha specificato la dottoressa Leoncini, medico del Covid Hospital di Marcianise ai microfoni di ‘Pomeriggio 5’.

Il racconto dei familiari

A raccontare l’incredibile vicenda è un amico di un familiare: “Alle 3 e mezza di questa notte dal Covid Hospital i miei familiari ricevono una telefonata e vengono avvertiti che la signora per via di una crisi respiratoria veniva trasportata in terapia intensiva. Dopo 4 ore hanno telefonato nuovamente annunciando che il cuore non aveva retto e che c’era stato il decesso”.