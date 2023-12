Panettoni al gusto polacca e polababà, boom di prenotazioni per il bar Empire ad Aversa

PUBBLICITÀ

Non finisce mai di stupire il bar Empire di Aversa, quest’anno va a ruba il panettone al gusto POLABABA’. Si tratta di una prelibatezza – limited edition – realizzata con

crema aromatizzata al babà, glassato con cioccolato al latte e babà disidratati. Una veria goduria per il palato che va ad aggiungersi le altre specialità della pasticceria del bar Empire che ogni anno sforna sempre grandi specialità come i panettori al gusto di polacca, pistaccho, arachidi e caramello e tanti altri gusti.

Sono tutti panettori con una doppia lievitazione naturale ne garantisce la leggerezza, gli ingredienti scelti e selezionati con cura ne favoriscono la bontà. Tutto il resto lo fanno l’amore per il lavoro e la passione per soddisfare e sorprendere i clienti.

Anche quest’anno, come l’anno scorso, le richieste sono tantissime, segno che il prodotto è piaciuto tantissimo. Sulle tavole natalizie, dunque, oltre ai classici dolci di Natale, ci sarà spazio anche per i panettori firmati dalla pasticceria del bar Elite, a cominciare dal Polababà.

Il bar pasticceria Empire di Aversa ormai è una realtà affermata ad Aversa. I suoi prodotti sono famosi e ricercati. A renderli famosi è stata l’invenzione del polababà, loro marchio di fabbrica, un dolce che contraddistingue il locale allietando i palati dei golosi e amanti della polacca e del babà. Oltre alla versione classica c’è anche quella al cioccolato, nocciola e pistacchio.

Il lounge bar pasticceria Empire si trova in viale Kennedy 65 ad Aversa.

