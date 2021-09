“La vendita dei biglietti per Napoli-Juve è al momento sospesa per indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”. È il comunicato ufficiale del Napoli sulla partita contro la Juve, in programma alle 18 di sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive si è riunito ed è intervenuto sulla vendita dato che la sfida risulta essere ad alto rischio. Si attende la decisione definitiva”, scrive TuttoSport.

Biglietti Napoli-Juve: “Vendita sospesa? Non c’entra il Green Pass”

Sulla questione biglietti Napoli-Juve è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile area sport di TicketOne, a Radio Marte: “La vendita dei biglietti di Napoli-Juventus non è mai partita, doveva partire alle 12 ma è stata bloccata. Non c’entrano prezzi e Green pass, il Napoli già ha deciso l’applicazione di quest’ultimo. La ragione è che l’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica: dovrà arrivare prima questa, e poi partiranno le vendite sin dall’inizio. Aspettiamo la loro decisione. Quando arriverà? Spero sia abbastanza rapida come decisione, non di giorni ma di ore. Non so cosa ha provocato questa nuova determina specifica, ci sono situazioni che non ci è dato conoscere, neanche la società che le subisce e basta.”.

Curve a 50 euro per Napoli-Juve, la rabbia dei tifosi: “Dove sono finiti i prezzi popolari?”

Nelle ultime ore sui social è montata una polemica da parte di alcuni tifosi. “Dove sono finiti i prezzi popolari?”, si chiedono lamentando un eccessivo prezzo dei biglietti. “Curve a 50 euro? Distinti a 80? Ma veramente?”, commenta qualcun’altro. E c’è anche chi ha già annunciato che diserterà lo stadio. Ma non tutti i tifosi sono polemici. Alcuni hanno infatti fatto notare i prezzi ben più esagerati per Udinese-Juve dove le curve erano state vendute a 60 euro e i distinti a 110. Ad ogni modo, è facile immaginare il pienone in occasione di un match così sentito.