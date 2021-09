Si apre alle 12.00 di oggi la vendita dei biglietti per Napoli-Juve del prossimo 11 settembre. Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata agli abbonati che sono in possesso di regolare voucher, poi sarà allargata agli altri tifosi. La partita si giocherà alle 18:00 e lo stadio si appresta ad essere di nuovo sold-out (fino al 50% della capienza, come da normativa anti-Covid).

Nelle ultime ore sui social è però montata una polemica da parte di alcuni tifosi. “Dove sono finiti i prezzi popolari?”, si chiedono lamentando un eccessivo prezzo dei biglietti. “Curve a 50 euro? Distinti a 80? Ma veramente?”, commenta qualcun’altro. E c’è anche chi ha già annunciato che diserterà lo stadio. Ma non tutti i tifosi sono polemici. Alcuni hanno infatti fatto notare i prezzi ben più esagerati per Udinese-Juve dove le curve erano state vendute a 60 euro e i distinti a 110. Ad ogni modo, è facile immaginare il pienone in occasione di un match così sentito.

Biglietti Napoli-Juve, questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 80,00

Curve € 50,00.

Infortunio con l’Italia, Meret salta Napoli-Juve

Alex Meret lascia l’Italia dopo la Bulgaria e torna al Napoli per infortunio: come comunicato Figc e club azzurro, il portiere ha riportato la frattura di due vertebre lombari. Purtroppo ne avrà per circa 2 mesi.

La nota della Figc: “Il calciatore Alex Meret, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza del trauma riportato nel corso dell’ultima giornata di campionato, non sarà disponibile per le prossime gare della Nazionale. Le immagini radiografiche, che sono già state trasmesse allo staff sanitario del Napoli, hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare. Il calciatore farà rientro al club dopo la gara di domani Italia-Bulgaria”.