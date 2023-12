Parto record in Campania, donna di 42 anni mette al mondo due gemelli alla 36esima settimana

PUBBLICITÀ

Una bella storia dal Reparto di Gravidanza a Rischio diretto dal dottore Mario Polichetti dell’ospedale Ruggi di Salerno. Una donna di 42 anni ha dato alla luce due gemelli monocoriali monozigoti, di 2,140 e 2,500 chili, nati nella stessa placenta, alla 36esima settimana e 4 giorni.

Parto “atipico” all’ospedale Ruggi di Salerno

L’atipicità del caso è relativa al fatto che la gravidanza è giunta fino alla 36sima settimana, quando solitamente non si espleta dopo la 34esima. Il monitoraggio inoltre è stato consentito grazie ad una tecnica innovativa in telemetria, ossia un controllo costante 24 ore su 24 del benessere fetale, trasmesso da un dispositivo a distanza che ha permesso ai medici, di far proseguire la gravidanza fino alla 36esima settimana e 4 giorni.

PUBBLICITÀ

“Questi eventi sono molto rari – dichiara il dottore Polichetti – ma il mio reparto, dotato di apparecchiature sofisticate e tecnologicamente avanzate e grazie alla solerzia dei medici che dirigo, riesce ad affrontare anche i casi più impegnativi e complicati”.