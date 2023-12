Dramma a Maddaloni, si lancia dall’acquedotto nel giorno della laurea: Antonio muore a 25 anni

PUBBLICITÀ

Aveva solo 25 anni Antonio, avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea dopo i sacrifici del percorso di studi. Alle due di stanotte però, è stato ritrovato il suo cadavere ai piedi dell’Acquedotto Carolino di Maddaloni. Il ragazzo aveva lasciato dei biglietti d’addio ai genitori, che avevano avvertito gli inquirenti per procedere alla ricerca. Il corpo è stato purtroppo ritrovato un’ora dopo il decesso.

La tragedia a Maddaloni

Antonio della Peruta, 25 anni, ha scelto l’epilogo più tragico proprio la notte prima della laurea. Quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa si è trasformato in lutto per la città di Maddaloni e soprattutto per la famiglia del giovane Antonio. Non è bastato l’intervento delle forze dell’ordine, che, dopo essere state allertate dai genitori di Antonio dopo aver letto i messaggi d’addio del giovane, sono arrivate sul posto a fatto già avvenuto. Sul luogo sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Maddaloni, diretti dal capitano Di Donato.

La ricostruzione dell’evento

Attraverso le telecamere, le forze dell’ordine hanno provato a ricostruire il percorso che ha portato Antonio al suicidio a Maddaloni. Il ragazzo è arrivato sul posto in auto, posizionandola con le quattro frecce accese. Da lì, è salito su uno degli archi e si è lanciato. I passanti poi hanno segnalato il cadavere ritrovato sotto lo storico monumento in tufo. È stata data la delibera da parte del Magistrato per la riconsegna della salma del ragazzo alla famiglia, per procedere con i funerali. Antonio lascia la propria famiglia di Maddaloni, zona Via Cancello, e proprietaria di un’azienda conserviera. Ancora da chiarire i motivi del folle gesto: difficile dire quanto chiaramente si colleghi la questione della laurea il giorno seguente all’azione del ragazzo. Non è purtroppo la prima volta che un evento simile si verifichi nella città, specialmente all’acquedotto Carolino.