Polemica su TikTok dopo la cena da Sorbillo: “3 pizze, 51 euro. Ma cosa è, oro?”

Sta spopolando su TikTok il video di una donna che polemizza sul conto di Sorbillo: “Siamo anadati a mangiare una pizza da Sorbillo. Ti sei preso 51 euro per 3 pizze, una bottiglia d’acqua e una birretta piccola”. Dopodiché mostra lo scontrino: 7,50 euro di coperto (2,50 a testa), 12,80 euro una diavola, due margherite da 7,90 euro l’una (per un totalre da 15,80 euro), una birra ambrata 7 euro e un acqua San Pellegrino 2,70 euro per un totale di 51,30 euro.

Tantissimi i commenti apparsi sotto il video. C’è che le dà ragione e chi, invece, non reputa eccessivo pagare un simile scontrino considerando anche la posizione (Lungomare) e l’aumento generale dei costi.

“Ma tutto a posto? Ma cosa è oro? – dice la donna in chiusura del video -. Mai più, perché le pizza a Napoli la fanno buona tutti”.