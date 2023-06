Politica e camorra a Sant’Antimo, assolti figlia e genero di Pasquale ‘o minorenne

PUBBLICITÀ

Camorra di Sant’Antimo, arriva la sentenza d’Appello per gli imputati nel processo Antemio. Pene confermate per 11 imputati mentre per gli altri 7 la pena è stata riformulata. Rispondono a vario titolo di associazione a delinquere, voto di scambio, tentata estorsione, danneggiamento e ricettazione. Teresa Puca, figlia del boss Pasqualino ‘o minorenne e suo marito Angelo Guarino sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

Rideterminazione della pena, poi, per Salvatore Saviano, di Cardito a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni con l’assoluzione per due contestazioni, per Giuseppe Di Domenico, di Sant’Antimo che in continuazione prende 9 anni. Sconto anche per Antimo Puca, di Sant’Antimo, al quale vengono inflitti 9 anni e 2 mesi. Accolto l’appello del pm, invece, per Antimo Petito, di Sant’Antimo che rimedia 7 anni e per Amodio Ferriero, elemento di spicco del clan Puca, condannato a 10 anni. Conferma della pronuncia dell’abbreviato dì settembre 2021 per Armando Angelino. di Sant’Antimo, a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni, Michele Battista di Mugnano a 4 anni, Pietro Ciccarelli, di Giugliano 4 anni, Vincenzo D’Aponte, imprenditore di Sant’Antimo 6 anni e 8 mesi, Antonio Ferriero 6 anni e 8 mesi. Stefano Fantinato. di Arzano anni e 2 mesi. Giuseppe Garofalo, a 10 anni e 8 mesi, Antonio Iorio, ad un anno, 3 mesi e 10 giorni, Claudio Lamino, oggi collaboratore dalle di giustizia a 8 mesi, Pasquale Maggio a 2 anni e 8 mesi e Luigi Schiavone, imprenditore di Casal tutte di Principe a 4 anni.

