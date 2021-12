Poliziotti eroi a Napoli, si gettano in mare e salvano una donna che stava annegando

Nel corso del servizio di controllo sul Lungomare due agenti della Polizia Locale di Napoli sono stati allertati dai passanti che stavano segnalando la presenza di una donna in mare in grossa difficoltà a causa del cattivo tempo e delle forti onde.

I poliziotti si sono subito avvicinati alla donna percorrendo la scogliera, rassicurandola ed invitandola ad avvicinarsi per essere aiutata. Viste le difficoltà della donna, uno degli agenti non ha esitato a buttarsi in acqua aiutando la donna a risalire sulla scogliera.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118 che, oltre ad uno stato di ipotermia, ha riscontrato le buone condizioni generali della donna.

Napoli, tornano le auto sul lungomare

Il lungomare liberato verrà spazzato via con grande probabilità. Lo afferma Gaetano Manfredi, che tra gli obiettivi del proprio governo inserisce la necessità di dotare Napoli di un Piano traffico fatto in modo tecnico, e non ideologico. Secondo il nuovo sindaco bisogna “valutare bene l’impatto della chiusura del Lungomare. Credo che in alcune ore della giornata e nel fine settimana debba essere chiuso al traffico perché rappresenta un luogo che è anche piacevole per i cittadini. Ma poi dobbiamo valutare se ci possono essere delle situazioni o dei momenti della settimana in cui si possa rendere necessario il ripristino del traffico”.

“Io mi auguro – ha dichiarato nel corso della trasmissione Barba & Capelli su Radio Crc – che riusciremo a ridurre il carico del traffico e a migliorare molto la qualità del trasporto pubblico, soprattutto quello della metropolitana, con i nuovi treni che dobbiamo mettere in linea. Il problema è fare in modo che tutto sia affrontato in maniera tecnica. Pezzi della città vanno pedonalizzati ma per far questo dobbiamo consentire ai cittadini di potersi muovere”.

Manfredi ha parlato anche della Giunta che verrà, annunciando nomi di alto profilo: “Su alcune posizioni chiave della Giunta comunale sto facendo già delle valutazioni sui possibili nomi. Ma è chiaro che mi confronto anche con le forze politiche della mia maggioranza. Cercherò di fare una giunta che abbia competenze molto alte perché dobbiamo affrontare problemi di grande complessità, che richiedono assessori che abbiano capacità. Faremo una giunta con profilo alto, quello che serve al momento”.

