Arisa nuda in vasca con Vito Coppola: “Hai fatto il primo film erotico”

Uno scatto intimo quello pubblicato da Vito Coppola insieme ad Arisa sui social. I due, che si esibiscono in coppia a Ballando con le Stelle, sembrano aver instaurato un ottimo rapporto. E adesso tra i fan ci si chiede se stia nascendo qualcosa di un po’ più forte della semplice amicizia. Il gossip è impazzato dopo che i due concorrenti, alla fine di un ballo, si sono baciati sulla bocca in diretta.

Arisa sempre più sexy a “Ballando con le Stelle”

Milly Carlucci svela un retroscena: “E’ infortunata”. Nella semifinale del dancing show di Rai1, sabato 4 dicembre, la cantante è scesa in pista con un paio di hot pants di pelle nera da far girare la testa così come la coreografia del cha cha cha sulle note di “Strike a pose” di Madonna. Un’esibizione anticipata da un bagno a due in una vasca piena di schiuma. Alla fine della performance, l’attenzione di giurati e opinionisti si è concentrata sulla vasca “birichina” e una battuta di Fabio Canino: “Una settimana fa si parlava di film erotici, direi che il primo è per la regia di Milly Carlucci”.

Le voci poi si sono fatte più insistenti dopo il post di Vito su Instagram. “In fondo a sinistra”, ha scritto il danzatore professionista a corredo di una fotografia assai intima. Il ballerino si è fatto un selfie mentre abbracciava la cantante 39enne. A colpire i fan, però, è stato soprattutto l’abbigliamento dei due: entrambi indossavano soltanto un accappatoio. La reazione dei follower non si è fatta attendere.

Dalle piume agli shorts di pelle è sempre più sexy

Un mai ventaglio di piume e un paio di shorts in pelle sono gli strumenti della seduzione fashion scelti questo sabato sera da Arisa. Sul maxi schermo scorreva le immagini di lei e del suo compagno di danze in una candida vasca da bagno. Il contesto era dunque già di per sé ad alto tasso di seduzione ma Arisa ci ha messo il proverbiale carico da novanta: un maxi ventaglio di piume dietro il quale si celava pronta ad ammiccare allo spettatore.