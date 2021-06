Pomeriggio 5 finisce sul banco degli imputati Mediaset. Lo storico programma condotto da Barbara D’Urso infatti, nonostante sia stato riconfermato per il 14esimo anno di fila, subuirà dei notevoli cambiamenti. Il primo sarà la durata che, come anticipato da Davide Maggio, passerebbe da 90 a 45 minuti: non lo farebbero più iniziare alle 17:15 e finire alle 18:45, ma partirebbe alle 18:00 fino alle 18:45.

“Niente più ospitate trash dalla D’Urso”, la Mediaset rivoluziona Pomeriggio 5: il nuovo format

“Come Dagoanticipato l’unico impegno di Barbara d’Urso per la prossima stagione sarà Pomeriggio 5. Avevamo già accennato a una riduzione del minutaggio di 10-15 minuti (il sito di Davide Maggio punta sul dimezzamento della durata), magari con l’allungamento della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione“, si legge su Dagospia.

Cenetta romantica e “fuga di coppia”, Barbara D’Urso paparazzata con il nuovo fidanzato [ARTICOLO 3 GIUGNO 2021]

Barbara D’Urso, regina di Pomeriggio 5, paparazzata con il suo nuovo amore Francesco Zangrillo. I due, lei 64 e lui 48 anni, sono stati beccati dal quotidiano Oggi a cena al ristorante La Briciola, nel centro di Milano. I due erano in compagnia di qualche amico. Al momento di uscire però, come mostrano le immagini del settimanale, un improvviso temporale li ha colti di alla sprovvista. Ma lui, da vero gentiluomo, l’ha aspettata fuori dal locale con il motore acceso, mentre un amico l’ha accompagnata fino alla portiera, cercando con le mani di ripararle i capelli dalla pioggia.

Ad ogni modo Barbara D’Urso non ha ancora confermato questa liaison con l’assicuratore Francesco Zangrillo, ma neppure ha smentito. Stando agli ultimi gossip i due starebbero insieme dallo scorso dicembre.

Sarà amore? Intanto Barbara D’Urso (che si dichiara single) ha chiuso la stagione di Pomeriggio 5 lo scorso 28 maggio: “Oggi è l’ultima puntata di questa edizione fortunatissima di Pomeriggio 5″, ha detto. Quali siano i progetti per la D’Urso non si sa ancora con certezza. Sarà ancora alla guida anche del Grande Fratello Nip? Molte le indiscrezioni che circolano in queste ore a proposito di una sua sostituzione la domenica pomeriggio.