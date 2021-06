Salvatore Tamburrino perderà la patria potestà, infatti, i suoi figli saranno affidati ai genitori di Norina Mattuozzo. La notizia è stata resa nota ieri attraverso la pagina Facebook dedicata alla giovane donna uccisa il 2 marzo del 2019 a Melito.

La figlia Adele rivendica il risultato giudiziario raggiunto: “Finalmente, dopo tanta attesa, abbiamo ricevuto l’ordinanza del tribunale riguardo l’affidamento definitivo con i nostri nonni e riguardo il nostro inequivocabile rifiuto di avere rapporti, anche epistolari, che in questi mesi hanno sempre segnato ed oltraggiato la nostra vita, con i nonni paterni e Salvatore Tamburrino (non ho il coraggio di nominarlo padre)“.

“Giustizia è fatta”, la reazione dei figli di Norina

I figli della donna dichiarano la volontà di eliminare ogni tipo di rapporto con il padre. Inoltre nell’ordinanza del tribunale è stata indicata l’eliminazione della potestà genitoriale. Tamburrino indicò alla polizia il covo del boss latitante Marco di Lauro, proprio nel giorno del femminicidio di Norina.

“Io e mio fratello siamo immensamente gioiosi di questa notizia perché, per noi, la decadenza delle loro ridicole richieste significa essere liberi e la libertà delinea anche una certa serenità psicologica. In quanto i continui tentativi di avere rapporti con noi(mi riferisco alle numerose lettere ricevute in questi 2 e mezzo) ci turbavano moralmente. Questo è un piccolo spiraglio di luce e sono sicura che, insieme a molti altri, ci porterà a vedere direttamente il sole. – conclude Adele, figlia di Norina – La prossima importante tappa sarà l’udienza d’appello di Salvatore Tamburrino. Confido nella giustizia. Con orgoglio, almeno da questo punto di vista, dico che GIUSTIZIA È FATTA“.