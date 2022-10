Pomigliano, lite con spranghe tra giovanissimi: 16enne in ospedale

Un sedicenne ferito e un bastone telescopico di 60 centimetri: questo è ciò che i carabinieri della stazione locale hanno trovato a terra sabato sera a Pomigliano d’Arco. I militari dell’Arma e il 118 sono intervenuti in piazza Giovanni Leone (ex piazza Primavera) dopo una segnalazione di una lite. Il ragazzo, trasportato all’Ospedale di Nola in codice verde, sembrerebbe star bene e in condizioni non gravi.

La violenta lite a Pomigliano

Una lite tra ragazzi, si, ma con spranghe e feriti, è avvenuta a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il ragazzo ferito ha riportato escoriazioni sulle mani e sul ginocchio destro nonché una contusione alla testa, chiari segni del violento scontro avvenuto. Una vera e propria spranga di 60 cm è stata poi trovata nei pressi del luogo dell’avvenimento. Gli inquirenti stanno svolgendo le indagini volte a trovare gli altri ragazzi che hanno partecipato alla lite e a ricostruire gli eventi del fatto, anche grazie all’ausilio delle telecamere pubbliche e private presenti in zona.

Le parole del sindaco di Pomigliano

Il sindaco di Pomigliano d’Arco Gianluca del Mastro con un post su Facebook ha espresso la sua preoccupazione per i frequenti episodi di violenti risse tra i giovanissimi: “Ieri sera la nostra Polizia Municipale, ha sequestrato passamontagna e armi rudimentali nelle mani di giovanissimi effettuando perquisizioni e fermi“. Ha poi provato ad indentificare i colpevoli: “Si tratta di gruppi, anche organizzati in vere e proprie bande, sia del posto che dei comuni limitrofi, che nel fine settimana arrivano in città con lo scopo di seminare paura e violenza. Non possiamo più sopportare di dover temere per la nostra incolumità e per quella dei nostri cari ogni volta che usciamo a fare una passeggiata.”

Il dramma delle liti tra i ragazzi

Quello di Pomigliano non è purtroppo un caso isolato: è in crescita il numero di risse tra ragazzi dai 13 ai 18 anni, e tutte hanno un filo comune: violenza e armi. Non si spiega come spranghe e manganelli, e nei peggiori casi anche coltelli, finiscano così facilmente in mano ai giovanissimi. Non è più sicuro uscire specialmente la sera nei weekend, in quanto puoi facilmente imbatterti in giovani armati e incattiviti. Che siano i modelli idolatrati dai giovani o la causa di un’educazione assente o sommaria, non possiamo saperlo.