Dramma a Napoli, lite tra gli scogli finisce a coltellate: gravissimi due giovani

Lite tra gli scogli finisce a coltellate nel primo pomeriggio di oggi a Napoli. Due giovani sono stati accoltellati a Marechiaro. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, ma secondo la testimonianza di un passante che li ha soccorsi pare che siano in gravi condizioni. Una delle due vittime è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli dove è stata operata d’urgenza. L’altro giovane è stato invece portato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Come raccolto dalle testimonianze dei presenti, i due giovani sarebbero amici. La lite sarebbe nata per uno “sguardo di troppo”.