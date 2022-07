A Napoli nasce la ‘Pop pizza’, il nuovo dolce creato dal maestro Ciro Poppella

L’arte pasticcera di Ciro Poppella non ha confini. Il famoso inventore dei “fiocchi di neve” ha deciso di creare un nuovo dolce che rappresenta la sua città. La novità dell’estate 2022, infatti, è la “Pop Pizza”. Vederla è già uno spettacolo ma provarla lo è ancora di più. All’interno di questa speciale opera d’arte ci sono chantilly e fragoline, pan di spagna, salsa e lampone. Una bontà unica che sicuramente sarà apprezzata. «L’idea della “Pop Pizza” mi è venuta perché ho sentito e visto molte polemiche nelle ultime settimane – ha spiegato Ciro Poppella – e sinceramente la pizza deve unire non dividere. E sicuramente se è anche dolce può rappresentare ancora meglio la nostra tradizione».

Briatore invitato al Pizza Village a Napoli, Sorbillo regala margherite: “E’ un piatto del popolo”

Dunque neanche la polemica innescata in questi giorni dal noto imprenditore Flavio Briatore, sulla dubbia qualità dei prodotti e costi della pizza partenopea, ha scalfito la pizza Margherita napoletana, sempre più icona della gastronomia campana ed italiana all’estero. “Non credo che Briatore abbia capito cosa rappresenta la pizza per il popolo napoletano. Non è solo una pietanza ma anche una leva di marketing territoriale e simbolo di qualità della cucina partenopea, oltre che un patrimonio sociale e culturale – ha affermato l’organizzatore della kermesse Claudio Sebillo, ai microfoni della prima radio italiana RTL 102.5 -, per questo motivo ho invitato pubblicamente Flavio Briatore a venire a vivere l’atmosfera sociale e assaggiarla al Pizza Village”.