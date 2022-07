Gigi D’Alessio e Denise in vacanza in Sardegna, la confessione: “Mi ha regalato la felicità”

Vacanze in famiglia per Gigi D’Alessio e Denise, la mamma del piccolo Francesco. Il cantante, che lo scorso gennaio è diventato papà per la quinta volta, è in Sardegna con il piccolo Francesco, la compagna Denise Esposito e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni.

Il settimanale Chi li ha fotografati nella villa di Porto Rotondo in cui è solito trascorrere l’estate (anche quando era legato alla cantante di Sora), ma quest’anno c’è un nuovo arrivato.

Denise Esposito, la giovane fidanzata di Gigi D’Alessio, per la prima volta nei giorni scorsi ha pubblicato una foto di Francesco, il figlio che ha avuto dal cantante il 24 gennaio 2022, sul suo profilo Instagram. Denise Esposito, la bella fan napoletana che due anni fa ha fatto perdere la testa a Gigi D’Alessio, è molto riservata e, anche se ha un profilo Instagram, di solito si mostra raramente online e, ancora più di rado, condivide momenti della sua storia d’amore con il noto cantante partenopeo.

Di recente però, oltre a pubblicare una foto in cui si è mostrata sul mare di Napoli con indosso un vestito floreale che ha ottenuto anche il mi piace e ben quattro cuoricini da Gigi D’Alessio nei commenti, ha pubblicato la prima foto di Francesco, il figlio che ha avuto dal cantante lo scorso 24 gennaio 2022.

Gigi è felice e lo conferma quando il cantautore dichiara al settimanale, nonostante la sua abituale riservatezza. “Denise mi ha regalato la felicità”, ha ammesso D’Alessio.