Dramma a Portici, operaio cade dal tetto e muore

È precipitato dal tetto di un palazzo di tre piani del centro storico di Portici mentre era intento a stendere la guaina sul lastrico solare: un operaio di 59 anni, di Napoli, è morto questa mattina in un grave incidente sul lavoro sul quale ora sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione.

L’allarme è scattato intorno alle 11, lanciato da alcuni abitanti del popoloso quartiere dell’Addolorata.

Incidenti sul lavoro, in Campania infortuni record: più 105% nei primi sette mesi del 2022

Gli infortuni sul lavoro aumentano, soprattutto al Sud – con la Campania al primo posto – mentre le morti bianche sono in leggero calo. Dalla lettura dei dati dell’Inail sui primi sette mesi del 2022, emergono risultati apparentemente contraddittori. «I dati – spiega l’Inail – sono provvisori e il loro confronto richiede cautele in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo dei tempi di trattazione delle pratiche». Per valutare il fenomeno, dunque, sarà necessario attendere la fine del 2022. Tuttavia, da una lettura approfondita, si scoprono già molti risultati particolarmente indicativi. Le 441.451 denunce presentate tra gennaio e luglio sono già superiori del 41,1 per cento a quelle dello stesso periodo del 2021. E tutto lascia pensare che i casi segnalati aumenteranno ancora.