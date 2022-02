‘Povero Gabbiano’ è un tormentone, due influencer siciliani dietro il successo social della canzone di Gianni Celeste

Non è possibile scorrere la home di TikTok senza imbattersi nell’ormai celebre Povero Gabbiano. Tutti devono fare i conti con un brano divenuto ormai un’ossessione. A 34 anni dall’uscita, la canzone neomelodica di Gianni Celeste è giunta alla ribalta nazionale, circostanza inaspettata che non è sfuggita allo stesso cantante che ieri ha scritto: “Ciao ragazzi siamo secondi nella classifica canzoni virali su TikTok. Grazie a tutti“.

Nella galassia social è difficile trovare l’origine del trend che ha sancito l’enorme successo. Infatti migliaia di utenti social riconoscono il ritornello di “Povero Gabbiano, hai perduto la compagna“. Il tormentone neomelodico sarebbe partito da Palermo, città in cui spopola il genere, grazie a due influencer Duracell Plus 153, Pietro Modica conosciuto come “Il siciliano che fischia”, e il cantante Franco Gioia. I due siciliani sono stati resi celebri anche da un servizio de Le Iene. Il primo video della coppia è stato pubblico nel novembre del 2021.

GIANNI CELESTE, BREVE STORIA DI POVERO GABBIANO

Giovanni Grasso, in arte Gianni Celeste nasce a Catania il 24 giugno 1964. cantautore italiano. Fin da piccolo attratto dalla canzone napoletana, in particolar modo dal cantante Mario Trevi. Incide per l’etichetta Seamusica. Il suo primo album (1985), Ricordo d’estate, ha venduto 50mila copie, facendolo diventare uno dei più noti esponenti della nuova canzone melodica napoletana.

Tu comm’a me è stata pubblicata nell’album Gianni Celeste Vol.4 avvenuta nel lontano 1988. Il brano tratta la fine di una storia d’amore dove l’innamorato si paragona ad un gabbiano. L’uomo guarda la propria esistenza fermo sulla scogliera, lasciato solo dalla compagna che lo abbandonava.