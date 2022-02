Droga per il clan Di Lauro, sconto di pena per il ras Francesco Forte

Sconto di pena per il ras dei Di Lauro Francesco Forte conosciuto negli ambienti di mala di Secondigliano con l’appellativo di ‘o cines. Questa mattina infatti si è svolto un incidente d’esecuzione presso la Corte d’Appello di Napoli (IV sezione). Il legale di Forte, l’avvocato Paolo Gallina, con le sue argomentazioni ha ottenuto una rimodulazione della pena in virtù della Corte Costituzionale che in una sentenza aveva ridotto il minimo pena per gli episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riducendo il minimo edittale da otto a sei anni, a chi è stato già condannato. In pratica chi ha già ricevuto una condanna ha diritto a una riduzione del trattamento sanzionatorio. Forte dunque, rispetto alla sentenza d’appello (dove era stato condannato a dieci anni e otto mesi) ha usufruito dunque di una consistente riduzione di pena. Ferme restando le condanne per associazione di stampo camorristico Forte (inquadrato nel sottogruppo De Lucia di piazza Zanardelli) in pratica ha ottenuto una pena più lieve di otto anni e otto mesi. Il ras era stato arrestato nel corso del maxi blitz del 2013 quando furono eseguite centodieci ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del capoluogo campano, su richiesta della Dda partenopea. I reati contestati agli indagati erano di associazione di stampo camorristico, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio ed estorsione, tutti aggravati da finalità mafiosa.