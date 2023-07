Presentate le nuove maglie del Napoli: “Rappresentano la pelle dei tifosi”

PUBBLICITÀ

Sono state svelate questo pomeriggio, lunedì 10 agosto, con un evento ad hoc svoltosi sulla MSC World Europa, le nuove maglie della SSCN. Alla presentazione. Presenti Valentina De Laurentiis, style designer, e il presidente Aurelio De Laurentiis. Presentate soltanto le prime due shirts, la terza sarà svelata a inizio campionato.

Il patron azzurro, nel corso del suo intervento, ha annunciato l’apertura mercoledì pomeriggio del primo store ufficiale nel centro di Napoli, precisamente in Via Calabritto, dove per l’occasione, alle 19.26, verrà dato il via alla vendita fisica delle nuove maglie azzurre. Da questo pomeriggio, invece, sarà possibile acquistarle online sul sito online azzurro. Sempre, ovviamente, a partire dalle 19.26.

PUBBLICITÀ

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, presenta i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. Per il Club è l’inizio di una nuova era e i pilastri sui quali si basa sono da un lato il forte legame con la propria Città e dall’altra la presenza dei tifosi del Napoli diffusa in tutto il mondo e meravigliosamente rappresentata dalle feste spontanee che hanno colorato di azzurro le strade delle principali città internazionali in occasione della vittoria del terzo scudetto.

Il Club si pone come un ponte fra la passione per la Squadra, che nasce all’interno della città di Napoli, e i milioni di tifosi di ogni età sparsi su tutti i continenti, che da generazioni si tramandano l’amore per la maglia azzurra.

Per raccontare la propria identità il Club ha presentato la nuova collezione girando un video fra Napoli e Malibu, passando per Capri. Un surfista indossa con fierezza la maglia azzurra dei Campioni d’Italia e partendo da Napoli attraversa i faraglioni di Capri per collegarsi con i nostri tifosi di tutto il mondo, rappresentati da un surfista californiano che, indossando la nuova maglia Away, percorre l’iconico pontile della spiaggia di Malibu per raggiungere nuovi orizzonti.

La nuova maglia del Napoli

La novità più importante, ovviamente, lo Scudetto che gli azzurri esibiranno proprio al centro del petto tra il logo della società e quello dello sponsor tecnico, ovvero EA7 che per il terzo anno di fila sarà partner del Napoli. Poco sotto, al livello dell’addome, il logo del main global partner MSC. Sulle manica, invece, il nuovo sponsor e-bay. La prima maglia, come da tradizione, è interamente azzurra anche se di un colore più tenue rispetto alle ultime stagioni. Il tricolore, oltre allo stemma sul petto, è presente anche sul colletto a v e sul fondo manica. La seconda divisa sarà bianca, con il golfo di Napoli e il Vesuvio fotografato a tinte sbiadite a far da sfondo. Mentre è stato scelto il grigio scuro, quasi tendente al nero e con inserti in oro, per la terza maglia. La descrizione nel dettaglio La Maglia Home presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato. La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato. Le parole di De Laurentiis “Ringrazio tutta la famiglia MSC – spiega ADL – , da tempo abbiamo iniziato un viaggio insieme. Dedico questo messaggio anche al sindaco Manfredi ed al presidente della Regione De Luca, qui presenti, perché da una loro collaborazione… mi auguro che queste maglie siano un po’ il simbolo di un rinascimento che abbiamo iniziato con il terzo Scudetto. Non presentiamo la nuova maglia, ma lanciamo il nostro nuovo manifesto, lo dico in inglese perché dobbiamo internazionalizzare e ‘A new era from Napoli to the world'”. Il patron azzurro legge poi un suo messaggio: “È una nuova era perché dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli, la città ha reagito in modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali ed ancora oggi se ne parla e ci sono ancora gli addobbi per strada. Qui non finirà mai. Spero di far bene quest’anno, ho preso un grande allenatore che ha proprio il concetto di internazionalità e può continuare il percorso iniziato dal predecessore Spalletti. Sembrava fosse impossibile vincere senza uno come Maradona, ma grazie ad un modello unico, basato sulla sostenibilità e su scouting di primo livello, e ringrazio Micheli che è il capo degli scouting ed è qui presente, e questo modello vincente ci porta da 15 anni di fila in Europa, unici in Italia. Non è solo una crescita sportiva, ma abbiamo rafforzato la piattaforma marketing e per questo abbiamo assunto Tommaso Bianchini che ha allargato le maglie di tutta l’organizzazione. Abbiamo allargato il network ai player internazionali, sfruttiamo i giocatori sui mercati di tutto il mondo e sfrutteremo sempre più l’auto-produzione con l’amico Armani e col nuovo store in centro città”. “Queste maglie rappresentano la pelle dei tifosi. Noi ci proveremo sempre, ma se ci siete vicino anche nei momenti bui sentiremo meno questo peso e manteremmo nel tempo sempre alta l’immagine del Napoli” aggiunge ADL.