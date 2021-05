I Carabinieri della stazione di Buonabitacolo hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne di Napoli ed una 20enne di Nola, entrambi incensurati. L’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio espletato nell’area, disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, guidato dal Capitano Paolo Cristinziano, da personale in uniforme ed in abiti civili per prevenire il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto al termine di una mirata attività info/investigativa nel corso della quale, sulla Variante SS517, si è proceduto a controllare i due che viaggiavano a bordo di una Toyota Aygo. A seguito di perquisizione, occultati nelle parti intime del giovane sono stati rinvenuti due panetti di “hashish” del peso complessivo di 205 grammi. Ulteriori 3 grammi sono stati rinvenuti nell’abitacolo dell’autovettura.

La destinazione della droga sequestrata sarà oggetto di indagine da parte dei Carabinieri. La costante azione di contrasto al fenomeno del narcotraffico ha consentito ai Carabinieri di Sala Consilina e ari reparti dipendenti, attraverso assidui controlli del territorio, di arrestare in flagranza di reato diverse persone e di sequestrare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti molto probabilmente destinate al mercato locale. Le persone arrestate sono state sottoposte agli arresti domiciliari