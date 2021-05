L’estate sta arrivando, temperature in rialzo e sole su Napoli: le previsioni meteo.

Con la primavera entrata ormai nel vivo e l’estate pronta a subentrare, in molti hanno cominciato a tirare fuori sandali, pantaloncini e t-shirt a mezze maniche. I più temerari addirittura i costumi. Ma se i giorni che ci lasciamo alle spalle sono stati caratterizzati dall’incertezza metereologica, quelli che verranno porteranno finalmente un po’ di sole e rialzo delle temperature, almeno fino a metà settimana.

La giornata di domani avrà il sapore dell’estate o, almeno, quantomeno di un’anticipo. Assisteremo ad un caldo anomalo e fuori programma, con punte di 28 gradi. Nel corso di questa settimana, il caldo torrido lascerà il posto a temperatura più normali per questa fase della stagione tardo-primaverile.

Le previsioni meteo su Napoli fino a mercoledì

Previsioni meteo Napoli per lunedì 24 maggio: Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nella mattinata cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura di inizio giornata sarà di 18°C; nel pomeriggio cielo poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 27°.

Previsioni meteo Napoli per martedì 25 maggio: Previsto tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Più precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, così come in serata, la temperatura nelle ore più calde sarà di circa 22°.

Previsioni meteo Napoli per mercoledì 26 maggio: Bella giornata con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessuna pioggia.

FONTE: meteogiuliacci.it

Godiamoci quindi questi giorni all’insegna del bel tempo, in attesa di vedere quali saranno le previsioni meteo su Napoli anche per il weekend. La speranza è che l’assaggio d’estate continui, con il sole ad avere la meglio sull’incertezza metereologica della scorsa settimana.