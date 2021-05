L’estate fa tappa a Napoli, weekend all’insegna di sole e caldo: le previsioni meteo.

Con la primavera entrata ormai nel vivo e l’estate pronta a subentrare, in molti hanno cominciato a tirare fuori sandali, pantaloncini e t-shirt a mezze maniche. I più temerari addirittura i costumi. Ma se i giorni che ci lasciamo alle spalle sono stati caratterizzati dall’incertezza metereologica, quelli che verranno porteranno finalmente un po’ di sole e rialzo delle temperature. Scongiurati possibili temporali infatti, salvo qualche nuvola nella serata di domenica il cielo sarà per lo più sereno.

Previsioni meteo Napoli 3bmeteo.com

Previsioni meteo Napoli venerdì, 21 maggio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 15.1°C, lo zero termico si attesterà a 3401m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo Napoli sabato, 22 maggio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23.4°C, la minima di 15.4°C, lo zero termico si attesterà a 4030m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo Napoli domenica, 23 maggio: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 25.6°C, la minima di 18.5°C, lo zero termico si attesterà a 4194m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (Previsioni meteo Napoli sito 3bmeteo.com)