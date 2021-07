Settimana ancora nella morsa di afa e umidità, le previsioni meteo a Napoli e provincia. Dopo quella che sembrava essere una parziale tregua, il clima tornerà rovente in tutta la Campania. Già oggi le temperature si assestano attorno ai 31°C. Fortunatamente avremo giorni più ventilati e non si ripeterà il fenomeno della “bolla” di sabbia che fino ai primi di luglio ha invaso il cielo.

Le previsioni meteo a Napoli

Previsioni meteo a Napoli martedì 6 luglio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 5066m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni meteo a Napoli mercoledì 7 luglio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4786m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni meteo a Napoli giovedì 8 luglio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4731m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. Allerte meteo previste: afa. (3bmeteo.com)